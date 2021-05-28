Збільшують тиск й у слабких місцях відбуваються пориви. Зі слів мера, у столиці 80% тепломереж вже у зношеному стані.

До теми Прорив біля Ocean Plaza в Києві: у КМДА обіцяють все полагодити за добу

Пояснення мера

Кличко заявив, що ремонт тепломережі й заміну труб не здійснювали у Києві десятиліттями.

Вже розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. Комунальні служби міста здійснюють огляд тепломереж і проводять гідравлічні випробування. З подачею води під більшим тиском, ніж під час звичайної експлуатації. Через це в деяких проблемних місцях і трапляються аварії. Саме з цих ділянок і розпочнуть ремонтні роботи. На частині аварійних ділянок заміна труб уже триває,

– сказав Віталій Кличко.

Мер також повідомив, що за останні 2 роки – після повернення теплоенергетичного комплексу в управління громади – місто замінило вже 270 кілометрів труб на тепломережах.

Пориви труб у Києві

За останній час у столиці відбулось декілька масштабних аварій – 20 травня біля бібліотеки Вернадського, що на Деміївській площі, струмінь води був заввишки у кілька десятків метрів. Через аварію були пошкоджені автомобілі, які стояли неподалік.

27 травня порив тепломережі стався біля Ocean Plaza – на вулиці Антоновича утворилось ціле озеро, а в асфальті з’явилась величезна дірка.

Також сайт 24 каналу писав й про невеличкий гейзер, який з’явився на оновленому Шулявському мосту.