Кличко розповів про перемовини з виробниками вакцини: у МОЗ все заперечують

Мер Києва Віталій Кличко розповів про стан переговорів щодо закупівлі вакцин для щеплення від COVID-19. За його словами, зараз влада столиці нібито веде складні переговори з виробниками.

За словами міського голови, спробувати вирішити проблему відсутності вакцин Києву довелося самостійно, оскільки уряд повністю провалив закупівлі та щеплення населення. Тому Кличко та його команда вирішили допомогти державі з вакцинуванням.

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Для цього КМДА зарезервувала для закупівлі вакцини 140 мільйонів гривень.

Зриви постачання по всьому світу

Кличко каже, що влада Києва проводить складні переговори в умовах ажіотажу та зриву постачань вакцин в усіх країнах.

Ми ведемо переговори, нам обіцяють. Але коли буде підписаний контракт і чітко визначена дата поставки вакцин в місто Київ, ми обов’язково про це зможемо проінформувати громадськість,

— підкреслив Кличко.

Мер столиці зазначив, що наразі ситуація і з закупівлею вакцин, і з самими щепленнями, не рухається з мертвої точки.

У МОЗ натякають на відсутність перемовин

Водночас заступник міністра Степанова та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підкреслює, що з виробниками вакцин ведуть перемовини лише уряди.

Втім, компанії-розробники вакцин вже зазначали, що скласти із ними контракти наразі можуть навіть приватні фірми, але вони мають отримати на це згоду в уряду країни, де розповсюджуватимуть препарати. Кабмін дозволів на закупівлю вакцин Києвом не надавав.