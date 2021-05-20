Контролював багатьох депутатів Київради: Кличко розповів про вплив Столара на владу столиці

Мер Києва Віталій Кличко зізнався, що забудовник та нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар мав чималий вплив на багатьох депутатів Київради. Однак при цьому міський голова запевняє, що не надавав йому преференцій на будівництво.

В інтерв'ю "Українській правді" Кличко розповів, що дозволи на будівництво у столиці забудовники отримують лише маючи пакети документів та підтримку громади. Сам мер при цьому іноді нібито відмовляє підприємцям, оскільки "не хоче розплачуватись власним авторитетом.

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Крім того, міський голова столиці підтвердив, що вже не дружить з Вадимом Столаром, якого ЗМІ називали "смотрящим" за Києвом. При цьому, за словами мера, представник "Опозиційної платформи – За життя" відвідує Офіс президента.

Інформації про те, що Столар допомагає представникам Банкової у протистоянні проти влади Києва у Кличка немає.

Впливав на депутатів з різних фракцій

Як стверджує міський голова, раніше нардеп та підприємець прямо чи опосередковано чинив вплив на велику кількість депутатів Київради. Голосувати на вимогу Столара буцімто могли представники різних політичних сил.

Кличко ж нібито доводилося зустрічатися з політиками, та умовляти їх приймати правильні рішення.

Я чув, що він вів якихось людей за списками Андрія Пальчевського. Я не стверджую, але таке чув,

– зазначив Кличко у відповідь на питання про вплив Столара на депутатів цього скликання.