Ситуація з розповсюдженням COVID-19 у Києві дещо покращується. Однак вірус став більш вбивчим не тільки для літніх людей.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу. За його словами, за останній тиждень у столиці від COVID-19 померли 265 жителів. При цьому кількість летальних випадків значно збільшилася серед людей у віці від 50 до 65 років.

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Через агресивність вірусу та можливість погіршення епідеміологічної ситуації після довгих вихідних та свят у столиці обмежуватимуть роботу церковних закладів.

Онлайн богослужіння

За словами міського голови, щоб ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби не перетворилася у чергову хвилю пандемії, влада столиці розробила рекомендації для керівників церковних закладів:

всіх священнослужителів просять проводити Великодні богослужіння у режимі онлайн.

якщо до храму все ж таки приходитимуть парафіяни, церкви мають добре дезінфікувати, а приміщення провітрювати.

кількість відвідувачів має бути обмежена з розрахунком 10 квадратних метрів на людину.

перед входом до приміщення церкви всім мають проводити температурний скринінг.

парафіяни мають дотримуватися маскового режиму.

У МОЗ додаткові карантинні заходи на Великдень вирішили не розробляти. Посадовці лише рекомендують збільшити кількість сесій благословення, а також допускати до освячення їжі по 1 особі від сім'ї.

Київ досі перебуває у червоній зоні

Про можливий виход столиці з зони, де діє посилений карантин, мер нічого додаткового не повідомив. Принаймні до 30 квітня Київ залишатиметься у червоній зоні. Також там продовжують діяти обмеження, які впровадила місцева влада.