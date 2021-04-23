Кличко розповів, як мають працювати церкви у Києві на Великдень

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Ситуація з розповсюдженням COVID-19 у Києві дещо покращується. Однак вірус став більш вбивчим не тільки для літніх людей.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу. За його словами, за останній тиждень у столиці від COVID-19 померли 265 жителів. При цьому кількість летальних випадків значно збільшилася серед людей у віці від 50 до 65 років.

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Через агресивність вірусу та можливість погіршення епідеміологічної ситуації після довгих вихідних та свят у столиці обмежуватимуть роботу церковних закладів.

Онлайн богослужіння

За словами міського голови, щоб ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби не перетворилася у чергову хвилю пандемії, влада столиці розробила рекомендації для керівників церковних закладів:

  • всіх священнослужителів просять проводити Великодні богослужіння у режимі онлайн.
  • якщо до храму все ж таки приходитимуть парафіяни, церкви мають добре дезінфікувати, а приміщення провітрювати.
  • кількість відвідувачів має бути обмежена з розрахунком 10 квадратних метрів на людину.
  • перед входом до приміщення церкви всім мають проводити температурний скринінг.
  • парафіяни мають дотримуватися маскового режиму.
У МОЗ додаткові карантинні заходи на Великдень вирішили не розробляти. Посадовці лише рекомендують збільшити кількість сесій благословення, а також допускати до освячення їжі по 1 особі від сім'ї.

Київ досі перебуває у червоній зоні

Про можливий виход столиці з зони, де діє посилений карантин, мер нічого додаткового не повідомив. Принаймні до 30 квітня Київ залишатиметься у червоній зоні. Також там продовжують діяти обмеження, які впровадила місцева влада.

  • Усі заклади освіти працюють у дистанційному форматі.
  • Громадський транспорт працює в режимі спецперевезень.
  • Дитячі садочки зачинені.
  • Лікарні не проводять планових госпіталізацій, лише термінові операції.
  • Заборонена робота продуктових ярмарків.
  • Всім ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів лише на виніс.