Втім мер Києва підкреслив, що вони лише навчаються в іншій країні. Натомість живуть вони все ще тут, у Києві.

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Кличка відповів, чому його сім'я живе не в Києві, а за кордоном

За словами Віталія Кличка, його двоє синів та донька завжди приїжджають в Україну, коли мають вільний час. Зокрема, вони проводять тут канікули. До того ж його старший син проходив практику в Києві, в одній бізнес-компанії.

Знаєте, комусь це подобається, чи ні, але як батько – що я можу дати своїй дитині? Хтось думає – гроші, хтось – спадщину. А найголовніше – це гарна освіта,

– пояснив політик.

В інтерв'ю йому поставили питання "З освітою Києва щось не так?". На це міський голова відверто відповів, що хоче дати найкращу освіту своїм дітям.

Водночас він наголосив, що вони – українці і є патріотами України. Втім так слалося, що навчаються вони наразі за кордоном. Віталій Кличко також додав, що народився в Киргизії, але це не означає, що він не є українцем.

На питання "чи повернуться його діти в Україну", він дав різку відповідь, що вони й так тут живуть. Хоч і навчаються в іншій країні.



Віталій Кличко зі старшим сином Єгором-Даніелем / Фото з фейсбуку мера Києва

Що відомо про сім'ю Віталія Кличка