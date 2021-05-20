Діти вчаться за кордоном, – Кличко відповів, чому його сім'я перебуває не в Україні

Віталій Кличко розповів, що його діти наразі здобують освіту за кордоном. Саме тому його родина проводить більшість часу не в Україні.
Втім мер Києва підкреслив, що вони лише навчаються в іншій країні. Натомість живуть вони все ще тут, у Києві.
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Кличка відповів, чому його сім'я живе не в Києві, а за кордоном
За словами Віталія Кличка, його двоє синів та донька завжди приїжджають в Україну, коли мають вільний час. Зокрема, вони проводять тут канікули. До того ж його старший син проходив практику в Києві, в одній бізнес-компанії.
Знаєте, комусь це подобається, чи ні, але як батько – що я можу дати своїй дитині? Хтось думає – гроші, хтось – спадщину. А найголовніше – це гарна освіта,
– пояснив політик.
В інтерв'ю йому поставили питання "З освітою Києва щось не так?". На це міський голова відверто відповів, що хоче дати найкращу освіту своїм дітям.
Водночас він наголосив, що вони – українці і є патріотами України. Втім так слалося, що навчаються вони наразі за кордоном. Віталій Кличко також додав, що народився в Киргизії, але це не означає, що він не є українцем.
На питання "чи повернуться його діти в Україну", він дав різку відповідь, що вони й так тут живуть. Хоч і навчаються в іншій країні.
Віталій Кличко зі старшим сином Єгором-Даніелем / Фото з фейсбуку мера Києва
Що відомо про сім'ю Віталія Кличка
- Віталій Кличко одружився 26 квітня 1996 року на моделі Наталі Єгоровій.
- У подружжя троє дітей: сини Єгор-Даніель і Максим-Олександр, а також донька Єлизавета-Вікторія.
- Діти політика народилися в Сполучених Штатах і мають американське громадянство.