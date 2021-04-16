Віталій Кличко заявив, що уряд повинен бути вдячним столичній владі за те, що вона збирається самостійно закупити додаткові вакцини від коронавірусу. Втім, це питання лишається поки на етапі перемовин.

Кличко підкреслив, що закупівля вакцин – головне завдання уряду. Мер вважає, що в Кабміні повинні підтримувати самостійні ініціативи щодо закупки вакцини окремо для Києва.

До тмеи Pfizer в Україні: що треба знати про вакцину, яку всі так чекали

Ще не домовились

Втім, коли столиця отримає препарат – невідомо.

Тривають переговори, в усьому світі зараз зрив постачання вакцини. Ажіотаж достатньо великий і однозначно – ми ведемо переговори, нам обіцяють, але коли буде підписаний контракт та чітко визначена дата постачання вакцини в місто Київ – ми обов’язково поінформуємо громадськість,

– сказав мер.

Конфлікт Києва з центральною владою

В уряді не дуже задоволені такою ініціативою Кличка та столичної влади – в Офісі президента заявили, що мер просто піариться, а закупка вакцин це справа Кабінету Міністрів.

Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко підкреслив, що мер гарантував, що привезе 1 мільйон додаткових вакцин для киян.

Я думаю, що це були просто балачки або сподівання, можна сказати піар, що Віталій Кличко рятуватиме Київ,

– зазначив Тимошенко.

Кличко у січні дійсно обіцяв, що спробує домовитись про додаткові препарати, використавши "всі свої іноземні контакти та зв'язки".

Водночас мер дорікнув уряду у зриві процесу вакцинації. Міський голова столиці зазначив, що наразі ситуація і з закупівлею вакцин, і з самими щепленнями, не рухається з мертвої точки.

У МОЗ натякають на відсутність перемовин

Водночас заступник міністра Степанова та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підкреслює, що з виробниками вакцин ведуть перемовини лише уряди.

Втім, компанії-розробники вакцин вже зазначали, що скласти із ними контракти наразі можуть навіть приватні фірми, але вони мають отримати на це згоду в уряду країни, де розповсюджуватимуть препарати. Кабмін дозволів на закупівлю вакцин Києвом ще не надавав.

Київрада вже знайшла гроші на вакцини

Київрада ще на початку року внесла зміни у бюджет й виділила 140 мільйонів гривень на закупівлю вакцини від коронавірусу. Наразі в міськраді готують звернення до уряду, у якому проситимуть дозволу на таку закупку.