За словами міського голови, під виглядом боротьби з корупцією останніми днями у Києві відбувається атака на столичну владу. Головною метою слідчих дій, як стверджує Кличко, є боротьба з його політичною фігурою.
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385 перевірок за 6 років
Працівники Департаменту внутрішнього та фінансового контролю та аудиту КМДА з 2015 року провели 385 перевірок.
- Матеріали з 316 об'єктів аудиту передали правоохоронцям;
- За фактом виявлених порушень відкрили 168 кримінальних справ. Інші документи долучили до тих проваджень, які вже існували.
- Слідчі підготували 52 повідомлення про підозру столичним чиновникам. 27 обвинувачувальних актів скерували до суду.
По деяких справах місто передало матеріали 2 роки тому. Наприклад, по департаменту соцполітики. А деякі комунальні підприємства вже двічі надавали документи на вимогу правоохоронців, а зараз ті прийшли шукати документи знову,
– обурився Кличко.
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