Спецоперація проти мене особиcто, – Кличко про обшуки у КМДА

14 травня 2021 , 09:36
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Джерело:

КМДА

Мер Києва у черговий раз прокоментував проведення масштабної спецоперації правоохоронців з викриття корупційної складової серед посадовців Київської міської держадміністрації.

За словами міського голови, під виглядом боротьби з корупцією останніми днями у Києві відбувається атака на столичну владу. Головною метою слідчих дій, як стверджує Кличко, є боротьба з його політичною фігурою.

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Мер Києва каже, що КМДА постійно проводить фінансові аудити та передає поліцейським та фіскалам дані про виявлені порушення.

385 перевірок за 6 років

Працівники Департаменту внутрішнього та фінансового контролю та аудиту КМДА з 2015 року провели 385 перевірок.

  • Матеріали з 316 об'єктів аудиту передали правоохоронцям;
  • За фактом виявлених порушень відкрили 168 кримінальних справ. Інші документи долучили до тих проваджень, які вже існували.
  • Слідчі підготували 52 повідомлення про підозру столичним чиновникам. 27 обвинувачувальних актів скерували до суду.

По деяких справах місто передало матеріали 2 роки тому. Наприклад, по департаменту соцполітики. А деякі комунальні підприємства вже двічі надавали документи на вимогу правоохоронців, а зараз ті прийшли шукати документи знову,
– обурився Кличко.

Дивіться відео коментаря Кличка щодо обшуків у компаніях КМДА (з 13 хвилини):

Автор: Олексій Чибісов