Про це Кличко сказав під час брифінгу. За його словами, є низка речей, які не влаштовують людей в ОП.
До теми До будинку мера Києва Кличка прийшли з обшуками
Це не таємниця, що в Офісі Президента постійно тривають наради щодо Кличка,
– сказав він.
Як зазначив міський голова Києва, в ОП нібито незадоволені активністю мера.
"Їм не подобаються заяви про локдаун, коли у нас лікарні переповнені. Не подобається, що Кличко закликає усіх мерів об'єднуватися, коли на кордонах з Росією триває так зване військове навчання російської армії", – зауважив він.
Не таємниця, що когось дратують міські ініціативи. Я виключно з цим пов'язую ці речі (обшуки – 24 канал),
– підсумував Кличко.
Дивіться брифінг мера Києва Віталія Кличка щодо обшуків: відео
Обшуки у будинку Кличка: головне
- Ще зранку 18 травня головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив про обшуки у будинку Віталія Кличка.
- Мер о 7:00 виїхав на тренування, а тому не був у квартирі.
- Пізніше по камерах відеоспостереження він побачив, що правоохоронці стукали саме у його двері.
- Самі ж службовці запевнили, що обшуки відбувалися не у помешканні Кличка.