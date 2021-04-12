Оптимістичного сценарію не буде: Кличко знову виступив за локдаун в Україні
Мер Києва у котрий раз дорікнув представникам центральної влади через небажання вводити повноцінно жорсткі карантинні обмеження.
Джерело:24 канал
За словами міського голови Києва, він постійно отримує прохання людей про допомогу з лікуванням або з похоронами. При цьому за умови відсутності повноцінної вакцинації населення ситуація потребує більш активного втручання з боку влади.
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Міграція погіршує ситуацію
Найбільш серйозно погіршують ситуацію, за словами Кличка, люди, які не дотримуються карантинних заходів – не носять маски взагалі, або роблять це неправильно.
Покращення ситуації в окремому регіоні не означає покращення ситуації в Україні взагалі. Недотримання умов карантину при великій міграції призводить до розповсюдження вірусу. Оптимістичного сценарію не буде,
– зазначив Кличко.
У зв’язку з цим мер столиці знову звернувся до уряду про прийняття непопулярного рішення про оголошення загальнонаціонального локдауну.
Кличко стверджує, що лікарі та вірусологи впевнені в тому, що до початку насправді масової вакцинації іншого способу боротися з поширенням інфекції немає.
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