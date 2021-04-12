Мер Києва у котрий раз дорікнув представникам центральної влади через небажання вводити повноцінно жорсткі карантинні обмеження.

За словами міського голови Києва, він постійно отримує прохання людей про допомогу з лікуванням або з похоронами. При цьому за умови відсутності повноцінної вакцинації населення ситуація потребує більш активного втручання з боку влади.

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Як підкреслив мер, наразі у Києві проблема з розповсюдженням COVID-19 залишається вкрай серйозною. У лікарнях міста не вистачає ліжкомісць, є проблеми з кількістю кисню.

Міграція погіршує ситуацію

Найбільш серйозно погіршують ситуацію, за словами Кличка, люди, які не дотримуються карантинних заходів – не носять маски взагалі, або роблять це неправильно.

Покращення ситуації в окремому регіоні не означає покращення ситуації в Україні взагалі. Недотримання умов карантину при великій міграції призводить до розповсюдження вірусу. Оптимістичного сценарію не буде,

– зазначив Кличко.

У зв’язку з цим мер столиці знову звернувся до уряду про прийняття непопулярного рішення про оголошення загальнонаціонального локдауну.

Кличко стверджує, що лікарі та вірусологи впевнені в тому, що до початку насправді масової вакцинації іншого способу боротися з поширенням інфекції немає.

Коли Віталій Кличко минулого тижня звертався до уряду з подібним закликом, Денис Шмигаль образився та запропонував меру столиці не лізти не в свою справу, а також натякнув на те, що Кабмін може утвердити подання до президента щодо призначення нового керівника КМДА.