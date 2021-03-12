За прогнозами синоптиків сьогодні, 12 березня, у столиці та області очікується різке погіршення погоди. Міський голова Києва закликав керівників підприємств та організацій скоротити робочий день.

За прогнозами синоптиків у столиці знову вируватиме негода. Вони передбачають шквальний вітер, різке зниження температури ввечері та ймовірно сніжитиме.

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Що заявив Кличко

Володимир Кличко попросив раніше відпустити працівників з робочих місць. Він пояснив, що це мало би розвантажити транспорт та зменшити затори на дорогах.

Щоб розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, в роботі якого можуть бути перебої через негоду,

– додав мер Києва.

Очільник столиці також звернувся із проханням до містян не виїжджати до центру міста, якщо немає гострої потреби.

Прогноз погоди у Києві та області на 12 березня

12 березня на Київшині синоптики передбачають хмарну погоду. Часом падатиме мокрий сніг, який змінюватиметься дощем.

Вітер південний, 7 – 15 метрів за секунду. Ймовірні шквальні пориви вітру до 24 метрів за секунду.

Вночі температура знизиться – у столиці буде від 4 до 9 градусів морозу. на Лівому берегу Києва обіцять ще холодніше – до 15 градусів нижче 0.

У гідрометиоцентрі попереджають про ожеледицю.

Поради пішоходам під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу