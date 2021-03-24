У Києві діють обмеження червоної зони карантину. Проте у МОЗ оновили правила роботи транспорту, тож громадські перевізники можуть доставляти людей. Але Кличко заявив, що через невиконання встановлених норм у Києві можуть зупинити транспорт.

Мер міста наголосив, що столичний транспорт є переповненим. Це несе потенційну небезпеку для розповсюдження вірусу.

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Чому склалась така ситуація

Метро та громадським транспортом продовжують користуватися усі містяни, а не тільки ті, для кого це є необхідністю.

Кличко наголосив, що у столиці не зупиняли транспорт через необхідність добиратися на роботу. Перш за все, це рішення прийняли "для киян, які працюють в сферах життєзабезпечення міста".

Натовпи в транспорті – це, я вважаю, безвідповідальність тих людей, які не дотримуються рекомендацій і нехтують правилами. Які роблять вигляд, що в нас ситуація нормальна і немає ніякого вірусу,

– зазначив мер Києва.

Як має працювати транспорт в столиці

У Києві транспорт мав би працювати:

за визначеним регламентом і нормами безпеки,

дотриманням дистанції та маскового режиму,

із заповненістю не більше ніж 50% місць.

Зверніть увагу! Метро у Києві наразі працює без обмежень, хоча раніше повідомляли про ймовірні обмеження потоку людей в метрополітені.

Яка ситуація з транспортом нині

Обмеження в громадському транспорті діють в столиці вже кілька днів, але не виконуються пасажирами.

На запинках утворюються довгі черги, а люди не можуть дістатися до свого місця призначення.

Почастішали випадки блокування автобусів та тролейбусів.

Давайте більш свідомо ставитися до реалій, в яких ми живемо вже понад рік, розуміти всі ризики власної легковажності. Інакше якщо ситуація не покращиться, міська влада та уряд будуть приймати рішення про зупинку громадського транспорту в столиці, тоді буде більш жорсткий локдаун, – заявив Кличко.

Він додав, що у випадку, якщо ситуацію з транспортом кияни не вирішать самотужки, тоді в КМДА запровадять спеціальні перепустки для проїзду.