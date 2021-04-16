Кличко заявив, що мав приємну розмову зі Шмигалем після його погроз
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що спілкувався з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем вже після їхнього конфлікту через локдаун. І "офіційні заяви дуже відрізнялися" від приватної розмови.
Джерело:"Радіо НВ"
Ба більше – Шмигаль, мовляв, похвалив Київ за ефективне протистояння коронавірусу. Про це міський голова столиці України розповів журналістам 15 квітня.
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Кличку було "приємно чути" Шмигаля
Київський міський голова Віталій Кличко запевнив, що мав розмову з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Особливість цієї розмови у тому, що відбулася вона вже після конфлікту чиновників навколо теми локдауну.
Що стосується розмови зі Шмигалем… Я поговорив. І мені було приємно чути, що Денис Анатолійович сказав, що він завжди наводить місто Київ (у приклад – 24 канал) – як він ефективно бореться із викликами, пов’язаними з коронавірусом,
– зазначив Кличко.
Він зізнався, що офіційні розмови "дуже суттєво відрізняються" від приватних.
Що не так між мером Києва та главою уряду
- 9 квітня мер Києва Кличко звернувся до уряду із закликом: треба, мовляв, запроваджувати всеукраїнський локдаун, бо ситуація з коронавірусом критична. Майже миттєво з'явилася реакція Кабміну, однак там не підтримали ініціативу Кличка.
- Прем'єр Шмигаль дорікнув меру: якщо той вважає, що йому замало повноважень для боротьби з COVID-19, то, можливо, варто призначити іншого очільника КМДА (Кличко, нагадаємо, одночасно є мером та главою Київської міської держадміністрації).
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