Кличко заявив, що мав приємну розмову зі Шмигалем після його погроз

Джерело:"Радіо НВ"
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що спілкувався з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем вже після їхнього конфлікту через локдаун. І "офіційні заяви дуже відрізнялися" від приватної розмови.
Ба більше – Шмигаль, мовляв, похвалив Київ за ефективне протистояння коронавірусу. Про це міський голова столиці України розповів журналістам 15 квітня.
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Київський міський голова Віталій Кличко запевнив, що мав розмову з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Особливість цієї розмови у тому, що відбулася вона вже після конфлікту чиновників навколо теми локдауну.
Що стосується розмови зі Шмигалем… Я поговорив. І мені було приємно чути, що Денис Анатолійович сказав, що він завжди наводить місто Київ (у приклад – 24 канал) – як він ефективно бореться із викликами, пов’язаними з коронавірусом,
– зазначив Кличко.
Він зізнався, що офіційні розмови "дуже суттєво відрізняються" від приватних.Прокоментував Віталій Кличко і його поточні стосунки з Офісом Президента. Мер Києва їх назвав "робочими". Тим часом в ОП дорікали Кличку за "балачки" про мільйон вакцин для Києва.
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