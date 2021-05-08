Кличко заявив, що не бачить різниці між 8 і 9 травня: мережа обурена

Міський голова Києва Віталій Кличко поклав квіти на могилу Невідомого солдата у Парку Вічної слави. Одне з його висловлювань викликало неоднозначну реакцію у суспільства.

Разом з мером квіти до пам'ятника покладали ветерани, а також військові ЗСУ. Так вони вшанували жертв Другої світової війни у День пам'яті і примирення.

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Кличко заявив, що не бачить різниці між 8 і 9 травня. Він зазначив, що офіційно у всьому світі закінчення Другої світової, коли були підписані всі документи, відзначають 8 травня.

Так сталося, що 9 травня пройшов парад і традиційне святкування було. Я б не відрізняв. Це завершення Другої світової. День Перемоги,

– заявив мер Києва.

Й додав, на його думку, ключове – це не дата, а суть. Такі висловлювання обурили користувачів соцмереж. Їм не сподобалося, що день скорботи нібито прирівняли до пропагандистського свята Кремля.

Що в Україні та світі відзначають 8 травня

Саме 8 травня 1945 року набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини, підписаний у французькому місті Реймс.

У Європі та США у цей день відзначають День перемоги над нацизмом – у форматі дня пам'яті.

Від 2015 року вшановує жертв Другої світової війни 8 травня також й Україна. Відповідний указ підписав п'ятий президент Порошенко.

Москва вирішила святкувати окремо – 9 травня. Тобто у день, коли про капітуляцію Німеччини повідомили радянському народові.

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