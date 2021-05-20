Кличко запевнив, що йому є чим займатися й він завжди попереджає про свої візити заздалегідь. Також київський міський голова обурився, що з нього намагаються зробити корупціонера.

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Про візити до президента

Я – людина вихована. Я не ходив очікувати президента, мені є чим займатись. Перед тим, як прийти, навіть до друзів, я зателефоную і запитаю, в який час зручно, і запитаю дозволу. Тому я можу стверджувати, я переконаний, що інформація, яку передали президенту, – якась викривлена. Чи з кимось мене переплутали. Але я знаю, що брата там також не було,

— пояснив Кличко.

Про те, що мер столиці регулярно звертається у приймальню президента, Зеленський розповів 20 травня під час пресконференції. За словами глави держави, Кличко постійно записується на зустріч з ним, але у президента немає часу на це.

Один раз таки телефонував

Кличко розповів, що дійсно хотів організувати зустріч із Зеленським. Мер назвав і теми, які хотів обговорити.

Я телефонував у приймальну. Просив зробити зустрічі по питаннях життєдіяльності нашого міста і по питаннях життєдіяльності інших міст як голова Асоціації міст України,

— підкреслив Кличко.

Створюють образ корупціонера

Також міський голова столиці сказав, що у нього з Офісом президента періодично виникають "загострення", але Кличко конфліктом це не вважає.

Одне з таких загострень – нещодавні масові обшуки у Києві. Мер повідомив, що їх було понад 60. Кличко вважає, що це маніпуляція, а з нього хочуть зробити корупціонера.

Це – маніпуляції і дискредитація міської влади! Коли шукають документи, які ми самі передавали правоохоронцям, – про фінансові порушення, які виявили ми самі. Документи за кілька років. То що до цього робили з ними правоохоронці?,

– обурюється Кличко.

Крім того, столичний мер, запропонував Зеленському показати, хто саме краде бюджетні кошти у Києві.

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