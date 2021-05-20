Кличко запевнив, що йому є чим займатися й він завжди попереджає про свої візити заздалегідь. Також київський міський голова обурився, що з нього намагаються зробити корупціонера.
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Про візити до президента
Я – людина вихована. Я не ходив очікувати президента, мені є чим займатись. Перед тим, як прийти, навіть до друзів, я зателефоную і запитаю, в який час зручно, і запитаю дозволу. Тому я можу стверджувати, я переконаний, що інформація, яку передали президенту, – якась викривлена. Чи з кимось мене переплутали. Але я знаю, що брата там також не було,
— пояснив Кличко.
Про те, що мер столиці регулярно звертається у приймальню президента, Зеленський розповів 20 травня під час пресконференції. За словами глави держави, Кличко постійно записується на зустріч з ним, але у президента немає часу на це.
Один раз таки телефонував
Кличко розповів, що дійсно хотів організувати зустріч із Зеленським. Мер назвав і теми, які хотів обговорити.
Я телефонував у приймальну. Просив зробити зустрічі по питаннях життєдіяльності нашого міста і по питаннях життєдіяльності інших міст як голова Асоціації міст України,
— підкреслив Кличко.
Створюють образ корупціонера
Також міський голова столиці сказав, що у нього з Офісом президента періодично виникають "загострення", але Кличко конфліктом це не вважає.
Одне з таких загострень – нещодавні масові обшуки у Києві. Мер повідомив, що їх було понад 60. Кличко вважає, що це маніпуляція, а з нього хочуть зробити корупціонера.
Це – маніпуляції і дискредитація міської влади! Коли шукають документи, які ми самі передавали правоохоронцям, – про фінансові порушення, які виявили ми самі. Документи за кілька років. То що до цього робили з ними правоохоронці?,
– обурюється Кличко.
Крім того, столичний мер, запропонував Зеленському показати, хто саме краде бюджетні кошти у Києві.
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Обшуки в Києві: останні новини
- У Києві 12 і 13 травня правоохоронці прийшли з обшуками в кілька комунальних установ Києва. Слідчі дії проводилися в Департаменті містобудування, Київзеленбуді, Київському інституті земельних відносин, Спецжитлофонді, Київавтодорі, у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики та в Київміськсвітлі.
- 17 травня правоохоронці обшукали приміщення Київського електровагоноремонтного заводу.
- Крім цього, 18 травня співробітники провели слідчі дії в будинку, в якому проживає Віталій Кличко. Сам мер Києва перебував на тренуванні.
- Згодом у СБУ пояснили, що обшуки в будинку мера Києва пов'язано з іншим кримінальним провадженням. Мовиться про виготовлення контрафактного палива.