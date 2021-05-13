Тиск на столичну владу: Кличко прокоментував масові обшуки на комунальних підприємствах Києва

Мер Києва відреагував на численні обшуки на підпорядкованих КМДА підприємствах. За словами Віталія Кличка, правоохоронці та податківці "кошмарять" столичну владу.

Під час свого виступу на сесії Київської міської ради Кличко зазначив, що численні обшуки є нібито спробою придушити місцеве самоврядування. Також мер зіставив слідчі дії у багатьох комунальних підприємствах з особистим тиском на нього.

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Висловлення міського голови були досить жорсткими та емоційними.

Порівняв з часами Януковича

Кличко підкреслив, що обшуки пов'язані з тим, що столиця вивчає питання про впровадження виконкомів. Завдяки ним Києвом зможуть управляти представники команди мера та обрані громадою депутати. На Банковій цього нібито не хочуть.

Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть у махрові часи Януковича! Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти! Сьогодні о шостій ранку увірвалися додому до головного архітектора Києва. Приходили додому і до голови виконкому партії "УДАР". Як блискавично і масово знайшлися якісь "справи", що не витримують жодної правової критики,

– зазначив Кличко.

Також мер сказав про те, дії правоохоронців були схвалені на найвищому рівні. Тому він натякнув на те, що про обшуки дізнаються міжнародні партнери України.

Дивіться відео промови Кличка через масові обшуки на підприємствах КМДА (з 10 хвилини):

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Серія обшуків у Києві

11 та 12 травня у Києві працівники ДФС, СБУ та прокуратури провели обшуки у:

Київзеленбуді;

Київському інституті земельних відносин;

Спецжитлофонді;

Київавтодорі;

Київміськсвітлі;

у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики.

Представники правоохоронних органів зазначали, що слідчі дії пов'язані з численними корупційними злочинами, які нібито вчинили посадовці.