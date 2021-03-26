Куди вони всі їдуть, – Кличко знову обурився через забиті маршрутки в Києві
Після введення локдауну у столиці спостерегли довжелезні черги на зупинках. Мер Києва обурюється тим, що при закритих закладах і установах люди продовжують "штурмувати транспорт".
Джерело:24 канал
Обурення мер Києва висловив на своєму традиційному щоденному брифінгу. Він зазначив: без потреби громадським транспортом користуватися не варто.
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Кличко про черги на зупинках
Ті, кому не треба їхати на роботу чи у невідкладних справах, мають залишатися вдома, сказав мер. Він попросив не користуватися громадським транспортом, щоб дати можливість доїхати на роботу тим, хто працює на критично важливих підприємтсвах.
А кількості людей на зупинках щиро обурився.
Виходить, що у нас локдаун – закриті заклади, установи, а люди штурмують транспорт. Куди вони всі їдуть?
– зауважив Кличко.
Кличко додав: весь наземний транспорт 26 березня курсує у штатному режимі. На маршрути вийшли 1 131 одиниця транспорту.
Транспортний колапс у Києві через локдаун: головне
- Уряд 22 березня зняв обов'язкову заборону на курсування громадського транспорту у червоних зонах. Владі на місцях дозволили самостійно приймати рішення. Відтак Київ вирішив не спиняти транспорт.
- До 26 березня у маршрутках Києва могли перебувати лише 11 пасажирів. Через це на вулицях міста утворювалися величезні черги.
- Втім, аби це вирішити, 25 березня доволили перевозити більше пасажирів – 50%. Йдеться про загальну місткість, а не кількість сидячих місць, як було раніше
- На думку заступника голови КМДА Миколи Поворозника, у величезних чергах на зупинках винні роботодавці. Мовляв, потрібно перевести працівників на дистанційку.
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