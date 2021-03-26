Після введення локдауну у столиці спостерегли довжелезні черги на зупинках. Мер Києва обурюється тим, що при закритих закладах і установах люди продовжують "штурмувати транспорт".

Обурення мер Києва висловив на своєму традиційному щоденному брифінгу. Він зазначив: без потреби громадським транспортом користуватися не варто.

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Кличко про черги на зупинках

Ті, кому не треба їхати на роботу чи у невідкладних справах, мають залишатися вдома, сказав мер. Він попросив не користуватися громадським транспортом, щоб дати можливість доїхати на роботу тим, хто працює на критично важливих підприємтсвах.

А кількості людей на зупинках щиро обурився.

Виходить, що у нас локдаун – закриті заклади, установи, а люди штурмують транспорт. Куди вони всі їдуть?

– зауважив Кличко.

Кличко додав: весь наземний транспорт 26 березня курсує у штатному режимі. На маршрути вийшли 1 131 одиниця транспорту.

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