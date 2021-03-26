Куди вони всі їдуть, – Кличко знову обурився через забиті маршрутки в Києві

Джерело:24 канал
Після введення локдауну у столиці спостерегли довжелезні черги на зупинках. Мер Києва обурюється тим, що при закритих закладах і установах люди продовжують "штурмувати транспорт".
Обурення мер Києва висловив на своєму традиційному щоденному брифінгу. Він зазначив: без потреби громадським транспортом користуватися не варто.
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Ті, кому не треба їхати на роботу чи у невідкладних справах, мають залишатися вдома, сказав мер. Він попросив не користуватися громадським транспортом, щоб дати можливість доїхати на роботу тим, хто працює на критично важливих підприємтсвах.
А кількості людей на зупинках щиро обурився.
Виходить, що у нас локдаун – закриті заклади, установи, а люди штурмують транспорт. Куди вони всі їдуть?
– зауважив Кличко.
Кличко додав: весь наземний транспорт 26 березня курсує у штатному режимі. На маршрути вийшли 1 131 одиниця транспорту.