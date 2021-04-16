Отримую багато дзвінків: просять допомогти покласти в реанімацію, а потім поховати, – Кличко

Віталій Кличко, коментуючи ситуацію з коронавірусом у Києві, розповів, що йому доводиться приймати багато дзвінків. Зранку просять допомогти покласти в реанімацію, а у другій половині дня – допомогти поховати.

Кличко підкреслив, що несе повну відповідальність за те, що відбувається у місті. Зокрема й за ефективність протидії епідемії коронавірусу.

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Знову про національний локдаун

Втім, міський голова столиці ще раз наголосив, що необхідно запроваджувати жорсткий карантин не лише у Києві, а й в усій державі – адже половина областей перебувають у червоній зоні.

Також Кличко заявив, що вибірковий локдаун – це неефективно.

Якщо закривати один регіон, а сусідньому дозволити відпочивати, бо там не так багато захворювань, то цей не буде працювати,

– сказав мер.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що на пропозицію Кличка про національний локдаун доволі різко відповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він написав, що якщо той вважає, що йому замало повноважень для боротьби з COVID-19, то, можливо, варто призначити іншого очільника КМДА (Кличко, нагадаємо, одночасно є мером та главою Київської міської держадміністрації).

Після цього, Віталій Кличко сказав, що мав приємну розмову з Денисом Шмигалем. Офіційні заяви дуже відрізнялися від приватної розмови.