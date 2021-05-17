Кличко назвав дії правоохоронців заангажованими. Як підкреслив міський голова столиці, це акція, підготовлена похапцем – для дискредитації його особисто.

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Про аналогії з Черновецьким

Також він додав, що "режисерами" цього дійства є ті самі юристи, які працювали за режиму президента-втікача.

Ви зараз провертаєте ту ж схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо "креативні" юристи цієї спецоперації — ті ж самі. Але ж врахуйте: я вам — не Черновецький!

– заявив Кличко.

Міський голова повідомив, що починаючи з 2015 року КМДА самостійно передала матеріали за 316 об’єктами аудиту. За цими документами зареєстровано 168 кримінальних проваджень.

Шукали документи, які в них вже є

Кличко хоче знати, на якому етапі перебувають наразі ці справи. Він також підкреслив, що документи, які вилучили правоохоронці під час нещодавніх обшуків, раніше передали їм з КМДА.

Яка ситуація з іншими справами? Бо сьогодні перевірки та обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі. Про ті порушення, що виявили ми самі! Так чим займалися правоохоронні органи? Чи тільки раптом дійшли руки, бо прийшла весна?!

– сказав Кличко.

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Кличко зробив чергову емоційну заяву: дивіться відео

Обшуки у Києві: головне

Нагадаємо, що минулого тижня правоохоронні органи прийшли з обшуками майже у всі основні комунальні підприємства столиці. Кличко одразу заявив, що це тиск на нього та міську владу, але в офісі президента запевнили, що політики у цих обшуках немає.

Куди прийшли з обшуками:

"Київзеленбуд"

"Спецжитлофонд"

"Київавтодор"

"Київміськсвітло"

"Київпастранс"

"Київський метрополітен"

"Київавтошляхміст"

Департамент соцполітики КМДА

Департамент містобудування та архітектури КМДА

Департамент земельних ресурсів КМДА

Окрім цього, правоохоронці завітали у помешкання фігурантів кримінальних проваджень. Обшуки провели у:

головного архітектора Києва Олександра Свистунова

голови виконкому партії "УДАР" Артура Палатного

Цей список не є вичерпним.