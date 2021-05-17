Я – вам не Черновецький: Кличко зробив чергову емоційну заяву щодо обшуків у Києві

Віталій Кличко знову зробив емоційну заяву щодо обшуків у Києві. Він вимагає, аби правоохоронці прозвітували за ті справи про корупцію, які було порушено за ініціативою міської влади. Також мер Києва сказав, що нещодавні обшуки підготували послідовники Януковича.

Кличко назвав дії правоохоронців заангажованими. Як підкреслив міський голова столиці, цю акцію підготовали похапцем – для дискредитації його особисто.

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Про аналогії з Черновецьким

Також він додав, що "режисерами" цього дійства є ті самі юристи, які працювали за режиму президента-втікача.

Ви зараз провертаєте ту ж схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо "креативні" юристи цієї спецоперації — ті ж самі. Але ж врахуйте: я вам — не Черновецький!

– заявив Кличко.

Шукали документи, які в них вже є

Міський голова повідомив, що починаючи з 2015 року КМДА самостійно передала матеріали заоб’єктами аудиту. За цими документами зареєстрованокримінальних проваджень.

Кличко хоче знати, на якому етапі перебувають наразі ці справи. Він також підкреслив, що документи, які вилучили правоохоронці під час нещодавніх обшуків, раніше передали їм з КМДА.

Яка ситуація з іншими справами? Бо сьогодні перевірки та обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі. Про ті порушення, що виявили ми самі! Так чим займалися правоохоронні органи? Чи тільки раптом дійшли руки, бо прийшла весна?!

– сказав Кличко.

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Кличко зробив чергову емоційну заяву: дивіться відео

Обшуки у Києві: головне

Нещодавно правоохоронні органи прийшли з обшуками майже у всі основні комунальні підприємства столиці. Кличко одразу заявив, що це тиск на нього та міську владу, але в офісі президента запевнили, що політики у цих обшуках немає.

Куди прийшли з обшуками:

"Київзеленбуд"

"Спецжитлофонд"

"Київавтодор"

"Київміськсвітло"

"Київпастранс"

"Київський метрополітен"

"Київавтошляхміст"

Департамент соцполітики КМДА

Департамент містобудування та архітектури КМДА

Департамент земельних ресурсів КМДА

Окрім цього, правоохоронці завітали у помешкання фігурантів кримінальних проваджень. Обшуки провели у:

головного архітектора Києва Олександра Свистунова

голови виконкому партії "УДАР" Артура Палатного

Цей список не є вичерпним.