Мер Києва присвятив проблемі цілої низки самогубств через участь підлітків у небезпечних челенджах та іграх, які закінчуються трагедією кілька хвилин під час традиційного брифінга.

Віталій Кличко звернувся до школярів та їх батьків та закликав дорослих формувати у родинах довірчі відносини.

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Підліткам мер нагадав, що аноніми у соціальних мережах не мають ставати для них авторитетами.

Майже всі загиблі були підписниками небезпечних спільнот

За словами мера, більшість дітей, які загинули, перебували у спільнотах, де адміністратори створюють психологічний тиск на неповнолітніх, а також змушують обірвати своє життя.

Щоб зменшити ризики, за словами Кличка, батьки мають:

спілкуватися з дітьми та цікавитися їх інтересами;

перевіряти гаджети, знати, які сайти відвідує дитина, та із ким спілкується;

бути уважними до дітей, щоб вони знали, що їх люблять, розуміють і не дозволять образити.

Краще займатися спортом

Звертаючись до підлітків, мер зазначив, що всі вони є особистостями, які самостійно формують майбутнє у реальному світі.

Займайтеся спортом, слухайте музику, малюйте, мрійте! І йдіть до своєї мети. На власному досвіді скажу: з дитинства я мріяв стати чемпіоном світу з боксу і я ним став, хоча багато хто в це не вірив. Бо мій життєвий принцип: "Немає нічого неможливого»! Повірте в це!

– підкреслив Віталій Кличко.