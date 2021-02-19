Кличко звернувся до батьків та підлітків через суїцидальні челенджі
Мер Києва присвятив проблемі цілої низки самогубств через участь підлітків у небезпечних челенджах та іграх, які закінчуються трагедією кілька хвилин під час традиційного брифінга.
Джерело:КМДА
Віталій Кличко звернувся до школярів та їх батьків та закликав дорослих формувати у родинах довірчі відносини.
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Майже всі загиблі були підписниками небезпечних спільнот
За словами мера, більшість дітей, які загинули, перебували у спільнотах, де адміністратори створюють психологічний тиск на неповнолітніх, а також змушують обірвати своє життя.
Щоб зменшити ризики, за словами Кличка, батьки мають:
- спілкуватися з дітьми та цікавитися їх інтересами;
- перевіряти гаджети, знати, які сайти відвідує дитина, та із ким спілкується;
- бути уважними до дітей, щоб вони знали, що їх люблять, розуміють і не дозволять образити.
Краще займатися спортом
Звертаючись до підлітків, мер зазначив, що всі вони є особистостями, які самостійно формують майбутнє у реальному світі.
Займайтеся спортом, слухайте музику, малюйте, мрійте! І йдіть до своєї мети. На власному досвіді скажу: з дитинства я мріяв стати чемпіоном світу з боксу і я ним став, хоча багато хто в це не вірив. Бо мій життєвий принцип: "Немає нічого неможливого»! Повірте в це!
– підкреслив Віталій Кличко.
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