Кличко звернувся до батьків та підлітків через суїцидальні челенджі

Джерело:КМДА
Мер Києва присвятив проблемі цілої низки самогубств через участь підлітків у небезпечних челенджах та іграх, які закінчуються трагедією кілька хвилин під час традиційного брифінга.
Віталій Кличко звернувся до школярів та їх батьків та закликав дорослих формувати у родинах довірчі відносини.
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За словами мера, більшість дітей, які загинули, перебували у спільнотах, де адміністратори створюють психологічний тиск на неповнолітніх, а також змушують обірвати своє життя.
Щоб зменшити ризики, за словами Кличка, батьки мають:
Звертаючись до підлітків, мер зазначив, що всі вони є особистостями, які самостійно формують майбутнє у реальному світі.
Займайтеся спортом, слухайте музику, малюйте, мрійте! І йдіть до своєї мети. На власному досвіді скажу: з дитинства я мріяв стати чемпіоном світу з боксу і я ним став, хоча багато хто в це не вірив. Бо мій життєвий принцип: "Немає нічого неможливого»! Повірте в це!
– підкреслив Віталій Кличко.