Мер Києва вважає, що динаміка захворюваності на COVID-19 у Києві не дає змогу владі відмовлятися від карантинних обмежень. При цьому економічні наслідки посилених через зріст кількості інфікованих заходів будуть жорсткими.

Внаслідок введення додаткових заборон бюджет Києва недоотримає чималі суми. Також столиця розвиватиметься повільніше. Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

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За словами політика, внаслідок можливого колапсу медичної системи, якщо карантин не діятиме, економічні втрати відходять на другий план.

Карантин заради вакцинації

З огляду на те, що деякі обрані підприємці взагалі ніколи не дотримувались обмежень та навіть не були за це покарані, Кличко підкреслив, що ключовою умовою локдауну є виконання його норм.

Щоб був справедливий контроль за їх дотриманням. І щоб цей час суворих обмежень для громадян уряд використав для придбання вакцини. І після карантину розпочав масову вакцинацію – в першу чергу, найвразливіших до вірусу категорій людей. Щоб країна більше не поверталася до локдаунів, а продовжила розвивати економіку та створювати сприятливі умови для бізнесу. Я звертаюся до всіх: дотримуємося правил, дбаємо про свою здоров’я, бережемо тих, хто поруч! Тільки свідомими діями ми зможемо упередити подальше розповсюдження вірусу,

– зазначив Кличко.

Нові обмеження карантину 2021 року / Інфографіка 24 каналу