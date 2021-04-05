Граємося в кішки-мишки, – у КМДА емоційно відреагували на ситуацію на дорогах Києва
У Києві з 5 квітня громадським транспортом можна користуватися лише за наявності спецільної перепустки. У Київській міській адміністрації обурені, адже, попри жорсткі обмеження, багато людей намагалися доїхати на роботу.
Джерело:24 канал
Хоча влада підкреслювала, що робітники мають перейти на дистанційну форму роботи. Про це розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.
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У мене таке враження, що ми граємося в кішки-мишки. Тут вводяться спецперепустки, а ми все робимо для того, аби поїхати на роботу,
– емоційно прокоментував він.
За його словами, жорсткі обмеження у столиці робляться насамперед для того, аби обмежити кількість госпіталізованих людей з важкою формою коронавірусу.
"Сьогодні в лікарнях перебувають близько 5 тисяч важкохворих, яким потрібно надати своєчасу допомогу", – зазначив заступник очільника КМДА.
В лікарнях – одна історія, а в місті – інша, – Поворозник
На думку Миколи Поворозника, в лікарнях Києва наразі одна історія, а в самій столиці – зовсім інша. Адже містяни мусять добиратися на роботу.
У мене питання до керівників цих підприємств – вони хіба не відповідають за життя та здоров'я людей, коли змушують їх їхати на роботу? Робляться жорсткі обмеження – і всі мають бути на роботі. В мене немає слів,
– наголосив він.
Також він розповів, що контролюватиме дотримання жорстких обмежень у Києві:
- муніципальна варта;
- поліція;
- Укртрансбезпека.
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