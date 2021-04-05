У Києві з 5 квітня громадським транспортом можна користуватися лише за наявності спецільної перепустки. У Київській міській адміністрації обурені, адже, попри жорсткі обмеження, багато людей намагалися доїхати на роботу.

Хоча влада підкреслювала, що робітники мають перейти на дистанційну форму роботи. Про це розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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У мене таке враження, що ми граємося в кішки-мишки. Тут вводяться спецперепустки, а ми все робимо для того, аби поїхати на роботу,

– емоційно прокоментував він.

За його словами, жорсткі обмеження у столиці робляться насамперед для того, аби обмежити кількість госпіталізованих людей з важкою формою коронавірусу.

"Сьогодні в лікарнях перебувають близько 5 тисяч важкохворих, яким потрібно надати своєчасу допомогу", – зазначив заступник очільника КМДА.

В лікарнях – одна історія, а в місті – інша, – Поворозник

На думку Миколи Поворозника, в лікарнях Києва наразі одна історія, а в самій столиці – зовсім інша. Адже містяни мусять добиратися на роботу.

У мене питання до керівників цих підприємств – вони хіба не відповідають за життя та здоров'я людей, коли змушують їх їхати на роботу? Робляться жорсткі обмеження – і всі мають бути на роботі. В мене немає слів,

– наголосив він.

Також він розповів, що контролюватиме дотримання жорстких обмежень у Києві:

муніципальна варта;

поліція;

Укртрансбезпека.

Довідка. Посилений карантин в Києві почав діяти з 5 квітня. Жорсткі обмеження діятимуть до 16 квітня.

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