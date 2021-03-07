У КМДА попередили про можливі затримки будівництва Дарницького мосту
Держава взялася за добудову Дарницького мосту, а Укравтодор та Укрзалізниця підписали відповідний меморандум. У Київській міській держадміністрації вважають, що завершення виконання робіт на мосту до кінця 2021 року виглядає примарним.
Джерело:КМДА
Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв. Він окреслив ймовірні терміни завершення конструкції.
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Дарницький міст не вдасться завершити до кінця 2021 року
Укравтодор та Укрзалізниця 3 березня підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького залізнично-автомобільного мосту.
Густєлєв розповів, що міська влада підтримуватиме реалізацію проєкту в межах своїх повноважень. "Це стосується питань виділення землі, надання містобудівних умов та обмежень для коригування проєкту, консультаційного та експертного супроводження", – уточнив він.
Однак звернув увагу, що озвучені терміни завершення робіт викликають питання, бо проєкт 2004 року потребує коригування.
Що стосується заявлених темпів добудови – до кінця 2021 року – то важлива якість виконання робіт. Йдеться про надійність об'єкту і безпеку людей,
– зазначив Густєлєв.
Адже лише корективи проєктно-кошторисної документації тривають до 6 місяців, державна експертиза проєкту – ще 2 місяці. Проведення тендерних процедур для визначення підрядника будівельних робіт – теж 2 місяці.
Тому завершення виконання робіт до кінця року із дотриманням всіх норм та правил у КМДА вважають примарним.
Густєлєв нагадав, що цей великий об'єкт має бути завершений разом з добудовою Дарницького шосе, розв'язки з Дніпровською набережною та Харківським шосе, реконструкцією проспекту Григоренка.
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Столична влада давно просила передати міст на баланс Києва
- Заступник голови КМДА наголосив, що Київ з 2016 року неодноразово звертався з проханням передати міст з балансу Укрзалізниці на баланс міста.
- Столична влада намагалася пришвидшити добудову конструкції.
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