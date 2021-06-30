Згідно з розпорядженням КМДА, яке мер столиці Віталій Кличко підписав 26 червня, електронний квиток у всіх видах громадського транспорту має запрацювати до 1 січня 2023 року.

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Із чим пов'язане відтермінування впровадження е-квитка у столиці, у документі не пояснюють.

Ще півтора роки – лише у метро та транспорті "Київпастрансу"

Оскільки електронний квиток до 2023 року не працюватиме у столичному транспорті приватних перевезників, кияни зможуть ним користуватися лише у:

метрополітені;

трамваях;

тролейбусах;

автобусах.

У планах мерії – зробити можливість сплачувати проїзд за допомогою "Картки киянина" та електронного квитка. Або ж користуватися транспортом за наявністю студентського чи учнівського квитка, а також документів, які надають право на пільговий проїзд.

Крім того, у КМДА вирішили відкласти до кінця 2022 року дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Цей етап повинні були завершити ще до 30 жовтня 2019.