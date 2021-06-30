КМДА надовго відклала запуск е-квитка у маршрутках
Джерело:КМДА
Представники місцевої влади Києва планували запровадити систему електронних квитків у маршрутних таксі до середини 2021 року. Замість цього посадовці вирішили відтермінувати реалізацію проєкту.
Згідно з розпорядженням КМДА, яке мер столиці Віталій Кличко підписав 26 червня, електронний квиток у всіх видах громадського транспорту має запрацювати до 1 січня 2023 року.
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Із чим пов'язане відтермінування впровадження е-квитка у столиці, у документі не пояснюють.
Ще півтора роки – лише у метро та транспорті "Київпастрансу"
Оскільки електронний квиток до 2023 року не працюватиме у столичному транспорті приватних перевезників, кияни зможуть ним користуватися лише у:
- метрополітені;
- трамваях;
- тролейбусах;
- автобусах.
У планах мерії – зробити можливість сплачувати проїзд за допомогою "Картки киянина" та електронного квитка. Або ж користуватися транспортом за наявністю студентського чи учнівського квитка, а також документів, які надають право на пільговий проїзд.
Крім того, у КМДА вирішили відкласти до кінця 2022 року дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Цей етап повинні були завершити ще до 30 жовтня 2019.