У КМДА визначили маршрути, які возитимуть пасажирів на поминальні дні до кладовищ: перелік

Представники місцевої влади Києва затвердили перелік маршрутів загального користування, які здійснюватимуть перевезення жителів столиці на кладовища у поминальні дні. Дістатися всіх комунальних цвинтарів можна буде за допомогою громадського транспорту.

Згідно з розпорядженням КМДА, у поминальні дні до кладовищ пасажирів перевозитимуть лише з дотриманням карантинних обмежень. Для того, щоб уникнути скупчень людей, працівники Департаменту транспортної інфраструктури мають забезпечити чергування на зупинках.

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Вони ж організовуватимуть перевезення залежно від пасажиропотоку. Крім того, на поминальні дні у Києві заборонять паркувати автівки на деяких вулицях.

Які зміни внесуть в організацію дорожнього руху на поминальні дні

Безпеку дорожнього руху поблизу з кладовищами забезпечуватимуть поліцейські.

9 травня у Києві заборонять:

паркування на вулиці Електротетехнічній;

заїзд автівок на вулицю Крайню;

проїзд транспортних засобів вулицею Кубанської України (від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка);

проїзд вулицею Мурманською (від Броварського проспекту до вулиці Кіото).

Які маршрути возитимуть киян до кладовищ у поминальні дні

До всіх 26 кладовищ столиці їздитимуть автобуси та тролейбуси, які належать Києву. Повний перелік маршрутів, які перевозитимуть пасажирів до кладовищ можна подивитись за посиланням.