У КМДА визначили маршрути, які возитимуть пасажирів на поминальні дні до кладовищ: перелік

Представники місцевої влади Києва затвердили перелік маршрутів загального користування, які здійснюватимуть перевезення жителів столиці на кладовища у поминальні дні. Дістатися всіх комунальних цвинтарів можна буде за допомогою громадського транспорту.
Згідно з розпорядженням КМДА, у поминальні дні до кладовищ пасажирів перевозитимуть лише з дотриманням карантинних обмежень. Для того, щоб уникнути скупчень людей, працівники Департаменту транспортної інфраструктури мають забезпечити чергування на зупинках.
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Вони ж організовуватимуть перевезення залежно від пасажиропотоку. Крім того, на поминальні дні у Києві заборонять паркувати автівки на деяких вулицях.
Які зміни внесуть в організацію дорожнього руху на поминальні дні
Безпеку дорожнього руху поблизу з кладовищами забезпечуватимуть поліцейські.
9 травня у Києві заборонять:
- паркування на вулиці Електротетехнічній;
- заїзд автівок на вулицю Крайню;
- проїзд транспортних засобів вулицею Кубанської України (від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка);
- проїзд вулицею Мурманською (від Броварського проспекту до вулиці Кіото).
Які маршрути возитимуть киян до кладовищ у поминальні дні
До всіх 26 кладовищ столиці їздитимуть автобуси та тролейбуси, які належать Києву. Повний перелік маршрутів, які перевозитимуть пасажирів до кладовищ можна подивитись за посиланням.