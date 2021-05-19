Чиновники кажуть, що появлення правоохоронців з Державного бюро розслідувань у приміщенні відомства було "прямим втручанням у діяльність державного реєстратора".

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За даними КМДА, слідчі пояснили обшуки нібито зловживанням посадовцями під час реєстрації права власності на недобудову.

Зазвичай – викликають для надання пояснень

У міській адміністрації кажуть, що всю свою роботу виконували без якихось порушень.

Власник будівлі нібито надав до ЦНАП відповідну заяву та всі необхідні для реєстрації документи:

декларацію про початок будівельних робіт;

державний акт на право власності на земельну ділянку;

технічний паспорт на об’єкт.

У Департаменті кажуть, що правоохоронці досить часто цікавляться їх діяльністю, однак зазвичай все закінчується на виклику держреєстратора та наданням ним пояснень з документами.

Нинішні дії Державного бюро розслідувань – відкриття кримінального провадження та обшуки – пряме втручання у діяльність державного реєстратора. Ми розцінюємо обшуки як спробу використання його у політичній боротьбі для тиску на міську владу, який останнім часом має системний характер,

– підкреслили у КМДА.