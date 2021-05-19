У КМДА назвали обшуки в Департаменті з питань реєстрації спробою тиску на владу Києва

Посадовці Київської міської державної адміністрації прокоментували проведення слідчих дій у приміщенні Департаменту з питань реєстрації. Обшуки проводилися 18 травня.
Чиновники кажуть, що появлення правоохоронців з Державного бюро розслідувань у приміщенні відомства було "прямим втручанням у діяльність державного реєстратора".
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За даними КМДА, слідчі пояснили обшуки нібито зловживанням посадовцями під час реєстрації права власності на недобудову.
Зазвичай – викликають для надання пояснень
У міській адміністрації кажуть, що всю свою роботу виконували без якихось порушень.
Власник будівлі нібито надав до ЦНАП відповідну заяву та всі необхідні для реєстрації документи:
- декларацію про початок будівельних робіт;
- державний акт на право власності на земельну ділянку;
- технічний паспорт на об’єкт.
У Департаменті кажуть, що правоохоронці досить часто цікавляться їх діяльністю, однак зазвичай все закінчується на виклику держреєстратора та наданням ним пояснень з документами.
Нинішні дії Державного бюро розслідувань – відкриття кримінального провадження та обшуки – пряме втручання у діяльність державного реєстратора. Ми розцінюємо обшуки як спробу використання його у політичній боротьбі для тиску на міську владу, який останнім часом має системний характер,
– підкреслили у КМДА.