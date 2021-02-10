У владі посварились через сніг: у Києві сперечаються хто краще його прибирає

"Укравтодор" похвалився у соцмережах тим, як прибирає сніг у Києві. А заступник мера столиці заявив, що не бачив їх машин у місті й порадив боротися з негодою хоча б в області.

У скандал потрапив й Офіс президента. Сварка почалася після публікації "Укравтодором" звіту з відеосюжетом, у якому підприємство хвалиться, що допомогло столиці.

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"Укравтодор" забезпечив проїзд державними дорогами Київщини та допоміг столиці. В ніч на 9 лютого, силами підрядної організації, яка відповідає за утримання доріг державного значення – розчищено основні магістралі столиці протяжністю близько 50 кілометрів,

– йдеться у повідомленні.

Скриншот фейсбук-сторінки "Укравтодору"

Радісну новину підхопив й заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Вночі разом із очільником "Укравтодору" ухвалили рішення протягти Києву руку допомоги з подолання снігової негоди. Адже для нас комфорт містян – найголовніше,

– пише Тимошенко.

Сніг наш: в КМДА різко відреагували на такі пости

Саме цей пост заступника голови ОП й прокоментував Олександр Густєлєв, який є також заступником, але Віталія Кличка.

Він заявив, що в очі не бачив "Укравтодор" в столиці і порадив цій організації прибрати сніг хоча в області.

Як профільний заступник голови КМДА був не в курсі, що нам, виявляється, "допомагали". А от на замети в Київській області автомобілісти скаржилися і вчора, і сьогодні. Добре, коли є професіонали хоч у чомусь. Наприклад, у PR, при цьому компрометуючи керівництво вищого рангу,

— написав Густєлєв у фейсбуці.

Скриншот фейсбук-сторінки Олександра Густєлєва

Втім, яскраві відеосюжети про те як прибирають сніг у Києві поширювали й на сторінках місцевої київської влади, а Віталій Кличко особисто публікував як спецтехніка працювала майже добу. Але не дивлячись на зусилля центральної влади та КМДА, рух у Києві все одно паралізувало – в столиці вже третій день спостерігаються величезні затори.