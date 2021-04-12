Київські чиновники пообіцяли перевірити роботу маршруток під час карантину, оскільки перевізники вирішили економити на витратах та почали випускати на маршрути меншу кількість транспортних засобів.

Реагуючи на інформацію про скорочення випуску рухомого складу, київські чиновники підкреслили, що так робити не можна. За словами посадовців, дотримання перевізниками потрібного інтервалу руху є однією з умов, які прописані в договорі на надання послуг з перевезення пасажирів.

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Тому за зменшення кількості маршруток приватні компанії можуть покарати.

Можуть призначити нових перевізників

У разі невипуску визначеної кількості автобусів Департамент транспортної інфраструктури буде змушений розривати договори із такими перевізниками у порядку, визначеному чинним законодавством, та оголосити конкурс на визначення нових перевізників, які б забезпечили належне перевезення пасажирів, – підкреслили у КМДА.

Конфлікт з маршрутниками продовжується

Наразі стосунки між владою Києва та приватними перевезниками є не дуже добрими. Через посилення карантину з 20 березня маршрутники шантажували КМДА загрозами підняття вартості проїзду. Коли ж їм дозволили перевозити більшу кількість пасажирів, маршрутники відтермінували підвищення цін лише на тиждень.

Через посилення карантину в Києві з 5 квітня багато водіїв компаній-перевезників зі столиці звільнилися. На їх рішення вплинули штрафи від поліції за порушення протиепідеміологічних норм, а також конфлікти з пасажирами.