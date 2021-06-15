Попередженням про небезпечні метеорологічні явища поділилися з жителями столиці працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА. За словами посадовців, співробітники Укргідрометцентру надали грозі, яка може розпочатися, І рівень небезпечності.

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Через негоду чиновники у котрий раз нагадали жителям столиці про необхідність бути обережними та заздалегідь прорахувати свої маршрути.

Що не можна робити під час грози

  • ховатися під дуже високими деревами,
  • сидіти на галявинах,
  • ховатися під скелями,
  • купатися,
  • йти відкритою місцевістю в мокрому одязі;
  • йти й перебувати в багатолюдній компанії.

У той же час у КМДА підкреслили, що на початку грози та до її закінчення краще:

  • вимкнути електроприлади, від'єднати від антени телевізор, зачинити вікна й не підходити до них;
  • не торкатися металевих дверей;
  • на природі слід спуститися в низину, відійти від одиноких дерев (стовпів, вишок) та перебувати подалі від водойм;
  • сховайтися по змозі в ямку чи рів;
  • розташовуватись поодинці та зняти з себе всі металеві речі;
  • вкритися гумовими або поліетиленовими речима;
  • у лісі сховадися під невисокими деревами або в кущах.

При падінні дерев або гілок на проїзну частину представники місцевої влади просять телефонувати до рятувальників та комунальників Київавтодору. Якщо при цьому травмувалися люди, слід викликати також швидку.