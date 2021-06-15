На Київ знову сунеться негода: у КМДА попередили про грози та небезпеку

Суттєве погіршення погодних умов прогнозують синоптики у Києві ввечері 15 червня. Гроза та зливи утримуватимуться у столиці до кінця доби.
Попередженням про небезпечні метеорологічні явища поділилися з жителями столиці працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА. За словами посадовців, співробітники Укргідрометцентру надали грозі, яка може розпочатися, І рівень небезпечності.
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Через негоду чиновники у котрий раз нагадали жителям столиці про необхідність бути обережними та заздалегідь прорахувати свої маршрути.
Що не можна робити під час грози
- ховатися під дуже високими деревами,
- сидіти на галявинах,
- ховатися під скелями,
- купатися,
- йти відкритою місцевістю в мокрому одязі;
- йти й перебувати в багатолюдній компанії.
У той же час у КМДА підкреслили, що на початку грози та до її закінчення краще:
- вимкнути електроприлади, від'єднати від антени телевізор, зачинити вікна й не підходити до них;
- не торкатися металевих дверей;
- на природі слід спуститися в низину, відійти від одиноких дерев (стовпів, вишок) та перебувати подалі від водойм;
- сховайтися по змозі в ямку чи рів;
- розташовуватись поодинці та зняти з себе всі металеві речі;
- вкритися гумовими або поліетиленовими речима;
- у лісі сховадися під невисокими деревами або в кущах.
При падінні дерев або гілок на проїзну частину представники місцевої влади просять телефонувати до рятувальників та комунальників Київавтодору. Якщо при цьому травмувалися люди, слід викликати також швидку.