На Київ знову сунеться негода: у КМДА попередили про грози та небезпеку

Суттєве погіршення погодних умов прогнозують синоптики у Києві ввечері 15 червня. Гроза та зливи утримуватимуться у столиці до кінця доби.

Попередженням про небезпечні метеорологічні явища поділилися з жителями столиці працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА. За словами посадовців, співробітники Укргідрометцентру надали грозі, яка може розпочатися, І рівень небезпечності.

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Через негоду чиновники у котрий раз нагадали жителям столиці про необхідність бути обережними та заздалегідь прорахувати свої маршрути.

Що не можна робити під час грози

ховатися під дуже високими деревами,

сидіти на галявинах,

ховатися під скелями,

купатися,

йти відкритою місцевістю в мокрому одязі;

йти й перебувати в багатолюдній компанії.

У той же час у КМДА підкреслили, що на початку грози та до її закінчення краще:

вимкнути електроприлади, від'єднати від антени телевізор, зачинити вікна й не підходити до них;

не торкатися металевих дверей;

на природі слід спуститися в низину, відійти від одиноких дерев (стовпів, вишок) та перебувати подалі від водойм;

сховайтися по змозі в ямку чи рів;

розташовуватись поодинці та зняти з себе всі металеві речі;

вкритися гумовими або поліетиленовими речима;

у лісі сховадися під невисокими деревами або в кущах.

При падінні дерев або гілок на проїзну частину представники місцевої влади просять телефонувати до рятувальників та комунальників Київавтодору. Якщо при цьому травмувалися люди, слід викликати також швидку.