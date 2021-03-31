Локдаун у Києві: у КМДА пояснили, хто отримає спецперепустки на користування транспортом

Представники місцевої влади столиці визначились із переліком громадян, які зможуть їздити громадським транспортом. З 5 квітня до метро та наземного транспорту пускатимуть лише тих, хто має спецперепустку.

Пропуски для проїзду КМДА видаватиме лише працівникам критичної інфраструктури столиці. Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

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За його словами, столична влада вирішила, що повністю зупиняти роботу громадського транспорту не треба, оскільки тоді життєдіяльність міста опиниться під загрозою.

Хто з киян матиме змогу користуватися громадським транспортом

Заступник мера стверджує, що механізм отримання спецперепусток у КМДА оприлюднять 1 квітня.

Право на проїзд у метро та наземному транспорті в Києві під час локдауну матимуть:

працівники державних структур;

медики;

представники сфери соціального забезпечення;

працівники житлово-комунальної інфраструктури;

співробітники приватних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.

Пом'якшення карантину можливе

Згідно з рішенням КМДА, з 5 до 16 квітня у Києві припинять роботу дитячих садочків та шкіл. При цьому всіх керівників підприємств, установ та закладів представники влади просять перевести співробітників на дистанційну роботу.

За словами Поворозника, у КМДА можуть до 16 квітня вирішити послабити протиепідеміологічні обмеження, але це можливо лише у випадку, якщо Київ вийде з червоної зони.