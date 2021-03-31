Локдаун у Києві: у КМДА пояснили, хто отримає спецперепустки на користування транспортом

Джерело:РБК-Україна
Представники місцевої влади столиці визначились із переліком громадян, які зможуть їздити громадським транспортом. З 5 квітня до метро та наземного транспорту пускатимуть лише тих, хто має спецперепустку.
Пропуски для проїзду КМДА видаватиме лише працівникам критичної інфраструктури столиці. Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
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Заступник мера стверджує, що механізм отримання спецперепусток у КМДА оприлюднять 1 квітня.
Право на проїзд у метро та наземному транспорті в Києві під час локдауну матимуть:
За словами Поворозника, у КМДА можуть до 16 квітня вирішити послабити протиепідеміологічні обмеження, але це можливо лише у випадку, якщо Київ вийде з червоної зони.