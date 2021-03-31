У КМДА пояснили, коли можуть переглянути обмеження щодо транспорту
У Києві діятимуть обмеження щодо транспорту допоки столиця перебуватиме у червоній зоні. Водночас карантинні заходи можуть посилити.
Джерело:24 канал
Відповідні дії влади Києва спрямовані на розвантаження медичної системи міста зокрема. Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
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"Ми маємо вийти з червоної зони, іншого варіанту немає. Потрібно звільнити хоча б 40% ліжок у лікарнях для того, щоб починати говорити про можливість переходу у помаранчеву зону. Тоді будуть зняті обмеження, зокрема і щодо транспорту", – пояснив Поворозник.
Він додав, що наразі немає ніяких підстав говорити про пом'якшення карантинних обмежень.
Не може бути пом'якшень, може бути посилення карантинних обмежень,
– додав перший заступник голови КМДА.
Як видаватимуть спецперепустки в транспорт
Микола Поворозник повідомив, що 1 квітня у Києві має відбутись засідання надзвичайної комісії, після чого оформлять всі документальні обмеження та видадуть порядок і правила отримання перепусток, щоб користуватися транспортом.
Він працюватиме у режимі спецперевезень, тож перепустки зможуть отримати лише працівники критичної інфраструктури. За словами Поворозника, це стосується працівників:
- медичної системи;
- соціального забезпечення;
- транспорту;
- житлово-комунальної інфраструктури;
- продуктових магазинів та аптек.
Також мовитиметься про правоохоронців та військових зокрема, додав заступник голови КМДА.
"Ми вивісимо порядок, зробимо декілька пунктів видачі, думаю нам буде п'ятниці – неділі (2 – 4 квітня – 24 канал) достатньо, аби тих людей, які мають зранку в понеділок вийти на роботу, забезпечити спецперепустками", – зазначив Микола Поворозник.
Перший заступник голови КМДА про обмеження щодо транспорту: дивіться відео
Карантинні обмеження в Києві: коротко
- Через стрімке збільшення нових хворих на коронавірус у Києві з 20 березня ввели локдаун.
- 31 березня у столиці локдаун посилили, зокрема заборонили роботу дитячих садочків, а громадський транспорт переведуть у режим спеціальних перевезень з 5 квітня.
- Відповідні обмеження діятимуть до 16 квітня, надалі місцева влада вирішуватиму чи скасувати локдаун, чи продовжити його.
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