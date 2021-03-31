У Києві діятимуть обмеження щодо транспорту допоки столиця перебуватиме у червоній зоні. Водночас карантинні заходи можуть посилити.

Відповідні дії влади Києва спрямовані на розвантаження медичної системи міста зокрема. Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

До теми У Києві можуть ввести комендантську годину, – ЗМІ

"Ми маємо вийти з червоної зони, іншого варіанту немає. Потрібно звільнити хоча б 40% ліжок у лікарнях для того, щоб починати говорити про можливість переходу у помаранчеву зону. Тоді будуть зняті обмеження, зокрема і щодо транспорту", – пояснив Поворозник.

Він додав, що наразі немає ніяких підстав говорити про пом'якшення карантинних обмежень.

Не може бути пом'якшень, може бути посилення карантинних обмежень,

– додав перший заступник голови КМДА.

Як видаватимуть спецперепустки в транспорт

Микола Поворозник повідомив, що 1 квітня у Києві має відбутись засідання надзвичайної комісії, після чого оформлять всі документальні обмеження та видадуть порядок і правила отримання перепусток, щоб користуватися транспортом.

Він працюватиме у режимі спецперевезень, тож перепустки зможуть отримати лише працівники критичної інфраструктури. За словами Поворозника, це стосується працівників:

медичної системи;

соціального забезпечення;

транспорту;

житлово-комунальної інфраструктури;

продуктових магазинів та аптек.

Також мовитиметься про правоохоронців та військових зокрема, додав заступник голови КМДА.

"Ми вивісимо порядок, зробимо декілька пунктів видачі, думаю нам буде п'ятниці – неділі (2 – 4 квітня – 24 канал) достатньо, аби тих людей, які мають зранку в понеділок вийти на роботу, забезпечити спецперепустками", – зазначив Микола Поворозник.

Перший заступник голови КМДА про обмеження щодо транспорту: дивіться відео

Карантинні обмеження в Києві: коротко