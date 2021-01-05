Застосунок міських сервісів "Київ цифровий", який запустили 5 грудня, замінив Kyiv Smart City. У КМДА це називають кроком у розвитку електронних сервісів столиці.

Додаток вже можна безкоштовно завантажити на смартфонах з Android та на iPhone. Він поєднав концепцію Kyiv Smart City та головні міські електронні сервіси, повідомили у пресслужбі КМДА.

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Втім, невикористані QR-квитки з Kyiv Smart City автоматично у "Київ цифровий" не переходять. Для цього треба звертатися до служби підтримки.

Які переваги застосунку "Київ цифровий"

Новий додаток дозволяє автоматично підтягнути інформацію про автівки з Kyiv Smart City та завантажувати дані платіжних карток. Для цього потрібно вказувати у застосунку такий саме номер телефону, що й у гаманці Masterpass.

За допомогою "Києва цифрового" можна:

поповнювати зі смартфона транспортну картку;

купувати електронні квитки;

сплачувати послуги паркування;

повернути автівку, яку було евакуйовано;

отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ;

Також, у випадку надання користувачем адреси проживання, у додатку сповіщатимуть про початок та кінець планових чи аварійно-відновлювальних робіт у будинку.