Тепер офіційно: у КМДА пояснили, навіщо замінили Kyiv Smart City
Застосунок міських сервісів "Київ цифровий", який запустили 5 грудня, замінив Kyiv Smart City. У КМДА це називають кроком у розвитку електронних сервісів столиці.
Додаток вже можна безкоштовно завантажити на смартфонах з Android та на iPhone. Він поєднав концепцію Kyiv Smart City та головні міські електронні сервіси, повідомили у пресслужбі КМДА.
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Які переваги застосунку "Київ цифровий"
Новий додаток дозволяє автоматично підтягнути інформацію про автівки з Kyiv Smart City та завантажувати дані платіжних карток. Для цього потрібно вказувати у застосунку такий саме номер телефону, що й у гаманці Masterpass.
За допомогою "Києва цифрового" можна:
- поповнювати зі смартфона транспортну картку;
- купувати електронні квитки;
- сплачувати послуги паркування;
- повернути автівку, яку було евакуйовано;
- отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ;
Також, у випадку надання користувачем адреси проживання, у додатку сповіщатимуть про початок та кінець планових чи аварійно-відновлювальних робіт у будинку.
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