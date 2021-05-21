Аудитори нічого не знайшли: у КМДА прокоментували обшуки ДБР

Детективи Державного бюро розслідувань провели слідчі дії у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА 20 травня. Правоохоронці шукали документацію про нарахування надбавок до зарплат посадовців за 2018 – 2020 роки.

У КМДА стверджують, що ДБР отримала ухвалу про обшуки у черговому департаменті міської адміністрації на підставі даних про перевірки від Державної аудитслужби. Однак під час аудиту чиновники нібито ніяких порушень не знайшли.

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Крім того, представники столичної влади наголосили на тому, що ДБР взагалі не має розслідувати подібні справи. Оскільки детективи, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, мають займатися справами працівників категорії "А". У департаменті ж працюють лише чиновники категорії "Б" та нижче.

Аудитори не мали претензій

Як зазначили у КМДА, метою обшуків у департаменті був пошук табелів робочого часу, а також відомостей нарахування виплати працівникам.

Посадовці кажуть, що під час нарахувань зарплат та премій керуються чинним законодавством та іншими документами, які регламентують виплати. При цьому пропозиції щодо оплат представники департаменту нібито проходять перевірки. Порушень під час аудитів не знайшли.

Питання нарахування працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок досконально досліджувалось під час проведення в 2021 році Держаудитслужбою ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту за 2018 – 2020 роки. Порушень не встановлено,

– зазначили у КМДА.

Масові обшуки у різних департаментах та комунальних підприємствах КМДА тривають вже другий тиждень. Правоохоронці зазначають, що слідчі дії пов'язані з корупційними злочинами, які нібито чинили посадовці. При цьому мер столиці Віталій Кличко стверджує, що обшуками поліцейські, фіскали та детективи ДБР блокують діяльність місцевої влади. Метою цього міський голова вважає політичний тиск проти нього.