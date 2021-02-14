Школи та дитячі садочки у Києві запрацюють з понеділка, 15 лютого. Синоптики прогнозують у столиці стрімке похолодання, проте освітні установи працюватимуть до екстрених рішень мерії.

Попри те, що синоптики прогнозують стрімке похолодання з сильними морозами, київські школи та садочки запрацюють з понеділка, 15 лютого.

Читайте також У центрі Києва катались на сноубордах немов на гірськолижному курорті: відео

Похолодання не завадить навчальному процесу, вважає Валентин Мондріївський, виконувач обов'язків мера столиці.

Комунальні служби підготували будівлі садів і шкіл і перевірили, в першу чергу, на підключення тепла, адже за прогнозами денна температура має впасти місцями до -15. Ми стежимо за ситуацією і у разі необхідності будемо схвалювати оперативні рішення, але зараз ніяких побоювань немає, і абсолютно всі навчальні заклади відчинять свої двері в понеділок,

– сказав чиновник.

11 та 12 лютого через рясні снігопади у столиці не працювали освітні заклади. Навчання проходило онлайн.

До очного навчання планують повернутися з понеділка. Якщо погода погіршиться, КМДА готова ухвалювати екстрені рішення та поновити дистанційну освіту.

Що змінилося через снігопади в Києві