Чи введуть комендантську годину в Києві: у КМДА дали відповідь

Заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що влада Києва не думала про можливість введення комендантської години. Оскільки це не в їхній компетенції.

Про це чоловік сказав у ефірі одного з телеканалів. Тема розмови – посилення локдауну в Києві.

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Що саме сказав чиновник

Оскільки почастішали розмови про ймовірне введення комендантської години у всій Україні, заступнику голови міської адміністрації також поставили питання за цією темою. Воно його обурило та здивувало.

У Києві точно ми навіть і не говорили про введення комендантської години. Для мене взагалі дивно чути, звідки беруться такі чутки,

– додав Поворозник.

За словами очільника КМДА, міська влада не має повноважень, які дозволили б ввести настільки жорсткі обмеження.

Посилення карантину в столиці