Чи введуть комендантську годину в Києві: у КМДА дали відповідь

Заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що влада Києва не думала про можливість введення комендантської години. Оскільки це не в їхній компетенції.
Про це чоловік сказав у ефірі одного з телеканалів. Тема розмови – посилення локдауну в Києві.
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Що саме сказав чиновник
Оскільки почастішали розмови про ймовірне введення комендантської години у всій Україні, заступнику голови міської адміністрації також поставили питання за цією темою. Воно його обурило та здивувало.
У Києві точно ми навіть і не говорили про введення комендантської години. Для мене взагалі дивно чути, звідки беруться такі чутки,
– додав Поворозник.
За словами очільника КМДА, міська влада не має повноважень, які дозволили б ввести настільки жорсткі обмеження.
Посилення карантину в столиці
Зверніть увагу!
- У Києві з 20 березня запровадили локдаун. Там закрили торгові центри та розважальні заклади, також скасували масові заходи. Згодом місто потрапило до червоної зони.
- 4 квітня правоохоронці перевірили 490 закладів господарської діяльності у Києві. Порушення карантинних обмежень виявили в третини з них.
- Починаючи з 5 квітня в Києві почав діяти посилений карантин. Припускають, що його можуть продовжити й після 16 квітня.
- КМДА рекомендувала магазинам запровадити пріоритетні години з 10:00 по 12:00 для обслуговування пенсіонерів.
- Також у місті запровадили спецперепустки, без яких не пускають у громадський транспорт. Згодом шахраї почали продавати спецперепустки в інтернеті.
- Розмови та чутки про можливість введення комендантської години в Києві почалися ще в кінці березня.
- Згодом керівник Держпродпотребслужби Києва Олег Рубан розповів, що комендантську годину можуть ввести, коли буде повне перевантаження ліжок у лікарнях.
Комендантську годину в країні можуть запровадити лише у випадку введення надзвичайного стану. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припустив, що через поширення коронавірусу, це цілком можливо. Детальніше про це читайте за
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