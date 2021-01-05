Чиновники Київської міської державної адміністрації вже підписали протокол про введення обмежень з 8 до 25 січня, які діятимуть згідно з постановою Кабміну про посилання карантинних норм.

Додаткові обмеження, які, за задумом представників влади, мають хоча б якось вплинути на неконтрольовану захворюваність людей у Києві, стосуватимуться фактично всіх сфер життя столиці. У пресслужбі КМДА перелічили, які заклади та як саме мають працювати на час посилення карантину.

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Як і раніше, діятиме заборона на перебування у громадських місцях без маски, виходити з дому без документів та самовільно залишати місця ізоляції. Втім, цих правил більшість людей ніколи не дотримувалася.

Як житиме Київ під час посиленого карантину з 8 до 25 січня

Заклади торгівлі та громадського харчування

Кафе, ресторани, бари й т.п. повинні зачинитися та припинити приймати відвідувачів. Єдиний можливий спосіб їх роботи – на винос та доставка замовлень.

Непродовольчі магазини, ринки та ярмарки не мають приймати покупців. Реалізація товарів має бути обмежена лише адресною доставкою замовлень.

Магазини, понад 60% площі яких призначено для торгівлі продуктами харчування, засобами медичного призначення, гігієни, зв'язку, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами і т.д., працюватимуть без додаткових обмежень. Але персоналу та відвідувачам потрібно дотримуватись соціальної дистанції та перебувати у масках.

Торгівля пальним дозволена.

Торгівлю дозволеною групою товарів у торговельних центрах можуть здійснювати магазини за наявності окремого входу. ТРЦ – зачиняються.

Побутове обслуговування

Суб'єкти, які займаються діяльністю у сфері побутового обслуговування населення, мають зупинити діяльність.

Можна працювати фінансовим установам, закладам, які надають фінансові послуги та здійснюють діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, також операторам поштового зв’язку. Крім того, дозволена робота лікарень та ветеринарів.

Без зон харчування повинні працювати СТО та АЗС.

Перукарням та салонам краси дозволено працювати за попереднім записом.

Зони спільного харчування в готелях мають працювати лише з 6:00 до 11:00. Загалом готелі можуть приймати клієнтів.

Культура та спорт

Всі масові, розважальні, спортивні, соціальні, рекламні та інші заходи, приймання відвідувачів у закладах культури та розважальної діяльності, заборонені. Як і релігійні заходи на відкритому повітрі при відсутності дистанції на 1,5 метри між людьми.

Робота фітнес-центрів, басейнів та спортзалів заборонена. Виключення – спортсмени національних збірних команд України та їх тренери за умови дотримання протиепідемічних заходів.

При цьому проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів дозволена без глядачів за умови дотримання санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.

Новорічні локації

Всі ярмарки, атракціони, ковзанки, ялинки, які наразі діють лише з формальними обмеженнями, зачиняться.

Освіта

Крім дитячих садків та спеціальних закладів освіти у Києві в режимі офлайн не працюватиме нічого. Школи та університети переходять на дистанційну форму навчання.

Державні установи та структури

Київським держустановам у КМДА рекомендують максимально перевести роботу в дистанційний режим.

При цьому ЦНАПи надаватимуть лише надзвичайно важливі послуги:

видачу готового паспорта громадянина України;

повернення паспорта громадянина України (свідоцтва про народження якщо подавався оригінал) у разі реєстрації місця проживання;

видачу готового дозволу на працевлаштування;

комплексну послугу при народженні дитини:

свідоцтво про народження дитини;

отримання соціальної допомоги;

реєстрація місця проживання дитини;

посвідчення багатодітної сім’ї;

дозвіл на працевлаштування іноземців;

інші адміністративні послуги, у невідкладних випадках, які підтверджуються відповідними документами.

Транспорт

Трамваї, автобуси, тролейбуса ти маршрутні таксі мають перевозити лише таку кількість пасажирів, скільки місць для сидіння вказано у технічній документації.

У метро можуть обмежувати пасажирів на вхід для уникнення скупчення людей на станціях та у вагонах поїздів.