Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що влада Києва намагатиметься зробити так, щоб свята не призвели до розповсюдження коронавірусної хвороби. Для цього на Великдень та вихідні впроваджуватимуть додаткові обмеження.

За словами міського голови, комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА вже займається розробкою карантинних обмежень, які діятимуть на Великодні та травневі свята. Впроваджуватимуть протиепідеміологічні заходи навіть якщо ситуація з розповсюдженням COVID-19 значно покращиться.

Дивіться також У Києві за добу від COVID-19 померли 49 осіб, кількість хворих продовжує збільшуватись

Крім того, не можна виключати, що до Великодня Київ перебуватиме у локдауні.

Посилений карантин можуть продовжити

Як зазначив Кличко, остаточного рішення про послаблення або продовження локдауну в Києві після 30 квітня ще немає. У КМДА дивитимуться на показники захворюваності та кількість вільних ліжок у лікарнях.

Все залежить від заповненості ліжок у лікарнях столиці – в першу чергу, обладнаних подачею кисню. Поки що говорити про поліпшення ситуації – зарано. Бо, як бачимо, не зменшується ні кількість нових випадків інфікування, ні кількість госпіталізованих у важкому стані. І збільшується кількість смертей,

– підкреслив мер.

Саме через збереження важкої ситуації через пандемію у столиці продовжили дію посиленого карантину.

Які обмеження діють у Києві до 30 квітня

Громадський транспорт має перевозити пасажирів у спеціальному режимі;

Дитячі садочки зачинені;

Освітній процес у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти всіх типів та форм власності здійснюється у дистанційному режимі.

Надання соціальних послуг у соціально-реабілітаційних центрах призупинено.

"Київський метрополітен", "Київпастранс", "Комунальна служба перевезень", а також приватні компанії з обслуговування приміських та міських маршрутів працюють у режимі спецперевезень.

Без спецперепусток можуть їздити співробітники ДСНС, поліції, Нацгвардії, СБУ та адвокати. Для цього їм треба лише показувати службові посвідчення та бути у масках.

Державні та комунальні заклади охорони здоров'я призупиняють планові заходи із госпіталізації, крім невідкладних випадків.

Заборонена робота продуктових ярмарків.

Забороняється проведення планових заходів із госпіталізації закладами охорони здоров’я національного рівня, крім надання планової третинної медичної допомоги за життєвими показами – за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

У приміщеннях Центрів надання адміністративних послуг надають лише надзвичайно важливі послуги.

"Центр комунального сервісу" переходить у режим дистанційного обслуговування киян.

Заклади торгівлі мають забезпечити пріоритетне обслуговування людей похилого віку з 10:00 до 12:00.

Також в столиці є обов'язковими до дотримання обмеження, які передбачили у Кабміні як карантинні норми червоної зони.

Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу