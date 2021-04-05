Буде чи не буде: у КМДА відповіли про продовження локдауну

Джерело:24 канал
У Києві продовжать карантин, якщо кількість інфікованих продовжить зростати. Це питання розглядатимуть у КМДА наступного понеділка – 12 квітня.
Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник у ефірі одного з телеканалів. Він додав, що ситуацію з рівнем захворюваності будуть моніторити впродовж цього тижня.
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Якщо ухвалені обмеження знизять темпи захворюваності на коронавірус, то ймовірно, їх скасують.
У понеділок (12 квітня – 24 канал) будемо бачити динаміку щодо COVID-19. В першу чергу нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами будемо приймати рішення, що нам робити далі: чи продовжувати, чи зупиняти це 16 квітня,
– повідомив представник місцевої влади.