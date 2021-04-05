Буде чи не буде: у КМДА відповіли про продовження локдауну

У Києві продовжать карантин, якщо кількість інфікованих продовжить зростати. Це питання розглядатимуть у КМДА наступного понеділка – 12 квітня.

Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник у ефірі одного з телеканалів. Він додав, що ситуацію з рівнем захворюваності будуть моніторити впродовж цього тижня.

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Чи продовжать локдаун в Києві

Якщо ухвалені обмеження знизять темпи захворюваності на коронавірус, то ймовірно, їх скасують.

У понеділок (12 квітня – 24 канал) будемо бачити динаміку щодо COVID-19. В першу чергу нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами будемо приймати рішення, що нам робити далі: чи продовжувати, чи зупиняти це 16 квітня,

– повідомив представник місцевої влади.

Локдаун в Києві: деталі

З 5 квітня у Києві та області запровадили посилений карантин.

Проїзд у громадському транспорті лише за наявності спецперепустки та не більше пасажирів, ніж 50% передбачених місць для сидіння.

Правоохоронці перевіряють наявність проїзних дозволів на вході в метро та на зупинках.

Це спричинило складну ситуацію на дорозі: тотальні корки та захмарні ціни на таксі.

Крім того, Держспоживслужба погрожувала штрафувати підприємців за недотримання карантину.

У Київраді вирішили проводити засідання онлайн, а Кличко ще до локдауну не відкидав ідеї продовжити карантин після 16 квітня.