Протокол комісії з питань ТЕБ та НС про продовження посиленого карантину в Києві з'явився у вільному доступі. Прийняли його посадовці КМДА 14 квітня.

В документі описані протиепідеміологічні заходи, які діятимуть у Києві до 30 квітня. Також чиновники описали окремі умови для роботи лікарень, центрів надання адміністративних послуг та інших закладів столиці.

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Згідно з протоколом, який підписав Віталій Кличко, рішення про продовження посиленого карантину або його послаблення прийматимуть представники комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Приватні перевізники мають перевіряти спецперепустки

Серед переліку заборон та обмежень, які діють з 5 квітня, є також пункти, які постійно порушують. Зокрема, про роботу ресторанів лише на виніс, а також про необхідність перевезень пасажирів у маршрутках лише за наявністю спецперепусток.

Крім того, у Києві діють наступні обмеження:

Освітній процес у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти всіх типів та форм власності здійснюватиметься у дистанційному режимі.

Дитячі садочки та заклади позашкільної освіти всіх форм власності мають бути зачиненими.

Надання соціальних послуг у соціально-реабілітаційних центрах призупинено.

"Київський метрополітен", "Київпастранс", "Комунальна служба перевезень", а також приватні компанії з обслуговування приміських та міських маршрутів працюють у режимі спецперевезень.

Без спецперепусток можуть їздити співробітники ДСНС, поліції, Нацгвардії, СБУ та адвокати. Для цього їм треба лише показувати службові посвідчення та бути у масках.

Заборонена робота продуктових ярмарків.

Заклади торгівлі мають забезпечити пріоритетне обслуговування людей похилого віку з 10:00 до 12:00.

Державні та комунальні заклади охорони здоров'я призупиняють планові заходи із госпіталізації, крім невідкладних випадків.

Забороняється проведення планових заходів із госпіталізації закладами охорони здоров’я національного рівня, крім надання планової третинної медичної допомоги за життєвими показами – за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

У приміщеннях Центрів надання адміністративних послуг надають лише надзвичайно важливі послуги.

"Центр комунального сервісу" переходить у режим дистанційного обслуговування киян.

Також в столиці є обов'язковими до дотримання обмеження, які передбачили у Кабміні як карантинні норми червоної зони.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу