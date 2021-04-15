У маршрутки – за спецперепустками: у КМДА показали документ про локдаун у Києві

Протокол комісії з питань ТЕБ та НС про продовження посиленого карантину в Києві з'явився у вільному доступі. Прийняли його посадовці КМДА 14 квітня.
В документі описані протиепідеміологічні заходи, які діятимуть у Києві до 30 квітня. Також чиновники описали окремі умови для роботи лікарень, центрів надання адміністративних послуг та інших закладів столиці.
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Згідно з протоколом, який підписав Віталій Кличко, рішення про продовження посиленого карантину або його послаблення прийматимуть представники комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Приватні перевізники мають перевіряти спецперепустки
Серед переліку заборон та обмежень, які діють з 5 квітня, є також пункти, які постійно порушують. Зокрема, про роботу ресторанів лише на виніс, а також про необхідність перевезень пасажирів у маршрутках лише за наявністю спецперепусток.
Крім того, у Києві діють наступні обмеження:
- Освітній процес у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти всіх типів та форм власності здійснюватиметься у дистанційному режимі.
- Дитячі садочки та заклади позашкільної освіти всіх форм власності мають бути зачиненими.
- Надання соціальних послуг у соціально-реабілітаційних центрах призупинено.
- "Київський метрополітен", "Київпастранс", "Комунальна служба перевезень", а також приватні компанії з обслуговування приміських та міських маршрутів працюють у режимі спецперевезень.
- Без спецперепусток можуть їздити співробітники ДСНС, поліції, Нацгвардії, СБУ та адвокати. Для цього їм треба лише показувати службові посвідчення та бути у масках.
- Заборонена робота продуктових ярмарків.
- Заклади торгівлі мають забезпечити пріоритетне обслуговування людей похилого віку з 10:00 до 12:00.
- Державні та комунальні заклади охорони здоров'я призупиняють планові заходи із госпіталізації, крім невідкладних випадків.
- Забороняється проведення планових заходів із госпіталізації закладами охорони здоров’я національного рівня, крім надання планової третинної медичної допомоги за життєвими показами – за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
- У приміщеннях Центрів надання адміністративних послуг надають лише надзвичайно важливі послуги.
- "Центр комунального сервісу" переходить у режим дистанційного обслуговування киян.
Також в столиці є обов'язковими до дотримання обмеження, які передбачили у Кабміні як карантинні норми червоної зони.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу