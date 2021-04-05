КМДА вже звернулась до поліції через фейкові спецперепустки, – Поворозник
У Києві громадський транспорт з 5 квітня працює лише у форматі спеціальних перевезень. Втім кияни почали купувати фейкові спецперепустки, які продають в інтернеті. Поліція має детально розібратися з цією ситуацією.
Джерело:24 канал
Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. І додав, що дозвіл на проїзд у транспорті отримали представники критичної інфраструктури.
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За його словами, КМДА вже звернулась до правоохоронців, аби вони розібралися з проблемою фейкових перепусток.
Надамо всі списки, кількість спецперепусток, які були передані роботодавцям. Це потрібно, аби поліція могла точно знайти, хто їх отримав більше і зараз перепродає,
– пояснив він.
Хто отримав спецперепустки
Микола Поворозник зазначив, що перепустки мають всі ті, кому критично необхідно перебувати на місці роботи. Мовиться про:
- медиків;
- соціальних працівників;
- робітників транспортної галузі;
- правоохоронців;
- рятувальників;
- продавців, які забезпечують місто продуктами та медикаментами.
За його словами, підприємство легко може отримати спеціальні перепустки, якщо доведе необхідність роботи в період локдауну.
Микола Поворозник прокоментував ситуацію зі спецперепустками в Києві:
Ситуація з транспортом у Києві: головне
- З 5 по 16 квітня в Києві почали діяти жорсткі обмеження. Весь громадський транспорт у столиці працює лише в режимі спецперевезень – за наявності перепустки від КМДА. Також з собою необхідно мати документ, який посвідчує особу – паспорт, водійське, чи службове посвідчення.
- До салону автобусів, тролейбусів чи трамваїв мають пускати лише половину пасажирів від загальної місткості транспорту.
- Зранку, 5 квітня, на дорогах були масштабні затори. Майже всі дороги були знерухомлені потужним потоком автомобілів.
- Кияни обурені і підвищеними цінами на таксі, які зросли щонайменше втричі. В соцмережах з'явилась безліч обурених постів зі скриншотами про вартість поїздок найпопулярніших сервісів таксі Uklon, Bolt і Uber.
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